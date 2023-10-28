لاعب صن داونز: استعدينا لمباراة الأهلي بشكل جيد وهدفنا تحقيق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال موسي ليبوسا لاعب نادي ماميلودي صن داونز أن الفريق استعد للمباراة بشكل جيد وهدف الفريق تحقيق الفوز.

موسي ليبوسا: سنواجه فريق كبير هو النادي الأهلي

وصرح موسي ليبوسا في تصريحات عبر موقع" times live":"مباراتنا مع النادي الأهلي لها حسابات خاصة".

وأكمل: "هذه المباريات ستلعب براتم مرتفع للغاية أمام النادي الأهلي".

وتابع: "لن نرتكب أخطاء أمام النادي الأهلي وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وأضاف: "إذا اتيحت لنا فرص سنحاول استغلال جميع الفرص خلال المباراة أمام الأهلي".

واختتم: "هدفنا تقديم أداء جيد أمام النادي الأهلي يمتع الجماهير الذي ستحضر المباراة غدًا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز لمواجهة الأهلي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها عصر الغد على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.

