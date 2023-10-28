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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفا غدا الأحد على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.



واستقر كولر على ثلاثي خط هجوم المارد الأحمر أمام صن داونز، حيث من المتوقع أن يستمر حسين الشحات في المشاركة بشكل أساسي لكن في مركز الجناح الأيمن، على أن يكون الجنوب إفريقي بيرسي تاو بديلًا أمام أبناء بلاده.

كولر يحدد ثلاثي هجوم الأهلي أمام صن داونز



ويدرس كولر الدفع بالمغربي رضا سليم في مركز الجناح الأيسر، واعتماد كهربا في مركز المهاجم بعد أن نجح في زيارة الشباك خلال مباراة سيمبا التنزاني الماضية، في إياب ربع نهائي المسابقة.



وكان الأهلي قد نجح في تخطي سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد أن تعادل في لقاء الإياب بهدف لهدف، حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب هدفين لكل فريق.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصر غدا الأحد على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

