عاجل.. كولر يجهز مفاجآة قوية لـ صن داونز في خط الوسط

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته اليوم السبت لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا بدوري السوبر الإفريقي.

مفاجآت خط وسط الأهلي أمام صن داونز

ومن المتوقع أن يبدأ كولر في وسط الملعب أمام صن داونز بالمالي أليو ديانج، ووضع أحمد نبيل كوكا على مقاعد البدلاء.

كما استقر السويسري على الدفع بمروان عطية بجانب ديانج في مركز وسط الملعب، والاعتماد على أفشة في مركز صانع الألعاب، في ظل غياب إمام عاشور للإصابة.

وكان كولر قد قرر استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام صن داونز، بسبب الآلام التي لازال يعاني منها اللاعب في الركبة، وتسببت في عدم جاهزيته بشكل كامل للمواجهة.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصر غدا الأحد على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.