نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزعموا تاريخ الكلاسيكو.. 4 أرقام قياسية طُرد أبطالها من جنة ريال مدريد وبرشلونة "أبرزها رونالدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتمتع الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، بمشاهدة وترقب كبير من جانب عاشقي ومحبي كرة القدم في شتى بقاع العالم، لما يحمله هذا اللقاء من متعة وإثارة كبيرة.

وتنطلق أحداث الكلاسيكو المرتقب، في تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.



- أرقام قياسية قبل الكلاسيكو المنتظر

1- أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو كان لكريم بنزيما في 10 ديسمبر 2011 وسُجل بعد 21 ثانية فقط من بداية اللقاء

2- سيرخيو راموس هو أكثر مدافع بتاريخ الكلاسيكو تسجيلًا للاهداف برصيد (5) أهداف.

3- أكثر من سجل في مباريات متتالية في الكلاسيكو هو كريستيانو رونالدو بـ7 اهداف في 6 مباريات متتالية.

4- الأكثر مشاركة في تاريخ الكلاسيكو: بوسكيتش برصيد 47 كلاسيكو.