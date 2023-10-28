نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإتحاد المغربي يعلن عن تقديم ملف الترشح لإستضافة مونديال السيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد المغربي بشكل رسمي، عن تقديم ملف ترشح لكأس العالم للسيدات عام 2031.

المغرب تترشح للحصول على تنظيم كأس العالم للسيدات 2031

ويأتي هذا بعد اجتماع كامل لأعضاء الإتحاد المغربي من أجل أخذ كخطوة كبيرة، وإستضافة حدث كبير مع آليه التطورات التي يعمل عليها الإتحاد المغربي لكرة القدم في البلاد.

ويسعي الإتحاد المغربي لبناء العديد من الملاعب الجديدة وتطوير الملاعب الحالية، من أجل الوصول لمستوي أوروبي في الملاعب المغربية، وقد تمكن الإتحاد المغربي من إستضافة مونديال العالم لكرة القدم رجال عام 2030 مع كلًا من "إسبانيا والبرتغال".

وتعتبر نسخة مونديال 2030 هي الثانية في الملف الثلاثي بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، كذلك يعتبر المغرب ثاني بلد عربي تستضيف المونديال بعد قطر 2022.

ويسعي الإتحاد المغربي لإستضافة جميع البطولات الكبيرة في كرة القدم رجال وسيدات، وأعلنوا قيامهم بتجهيز ملاعب مختلفة لتكون شاهدة على هذه المنافسات الكبيرة وتنافس الملاعب الأوروبية في جودتها الكبيرة.

