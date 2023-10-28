نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" عبر السطور التالية، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر في الجولة العاشرة من البريميرليج.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

تشيلسي ضد برينتفورد – الساعة 1:30 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ضد بيرنلي – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 6

آرسنال ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 4 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 - مانشستر سيتي: 21 نقطة

3 - آرسنال: 21 نقطة

4 - ليفربول: 20 نقطة

5 - أستون فيلا: 19 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة

7 - برايتون: 16 نقطة

8- مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9- وست هام يونايتد: 14 نقطة

10- تشيلسي: 12 نقطة

11- كريستال بالاس: 12 نقطة

12- وولفرهامبتون: 11 نقطة

13- فولهام: 11 نقطة

14- برينتفورد: 10 نقاط

15- نوتينغهام فورست: 10 نقاط

16- إيفرتون: 7 نقاط

17- لوتون تاون: 5 نقاط

18- بيرنلي: 4 نقاط

19- بورنموث: 3 نقاط

20- شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة.