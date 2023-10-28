نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد مساء اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نظيره ريال مدريد؟

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليكس بالدي - أندرياس كريستنسن - أراوخو - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس - جواو فليكس.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما ياتي نادي برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.