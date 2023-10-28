نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم الإيطالية، موعد انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الايطالي

— ساسولو ضد بولونيا «الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

— لتيشي ضد تورينو «الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

— يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا «الساعة 8.45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة جميع مباريات الدوري الإيطالي 2024 عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، ويحتل فريق ميلان وصافة الجدول برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.