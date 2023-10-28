نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج حسابات النادي.. مصدر بالأهلي ينفي حقيقة المفاوضات مع النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن الاخبار المتداولة في الأيام الأخيرة بخصوص مفاوضات الفريق مع محمد النني، لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة ولا يتم مناقشته داخل النادي الأهلي نهائيًا.

وأوضح المصدر، أسباب عدم طرح فكرة التعاقد مع النني في الوقت الحالي غير مطروحة لأسباب عدة، أهمها القيمة التسويقية المرتفعة للاعب، في حال طلب النادي الأهلي التعاقد مع النني على سبيل الإعارة سيكون المقابل المالى المطلوب من الفريق الإنجليزي كبيرًا للغاية، كما أن راتب اللاعب سيكون أكبر من قدرات النادي الأهلي المالية.

وأكمل المصدر قائلًا: أن الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين حاليًا فى خط الوسط، ولا يحتاج خط الوسط تدعيمات، فالاهلي لديه المالي أليو ديانج والمصري مروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومعهم أفشة الذى يلعب أحيانًا لهذا المركز، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه مراكز أخرى تحتاج إلى تدعيمات قوية فى الفريق يسعى النادى لتدعيمها قريبًا.

وقال المصدر عن إمكانية إنهاء محمد النني مشواره في الأهلي، "هذا وارد.. يعد النني من أبناء القلعة الحمراء حيث كان اللاعب ناشئا بالفريق ويلعب حاليًا في أحد أكبر الأندية العالمية، ويمتلك قدرات فنية عالية يطلبها أى فريق، وسيكون انتقاله للأهلي إضافة للفريق، فى فترة يحتاج له الفريق خلالها وبمقابل مالى يتناسب مع القلعة الحمراء.

وفي إطار آخر، يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم السبت لوضع الرتوش الأخيرة في خطة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر غدًا الاحد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

ويخوض النادي الأهلي المران الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء ويحرص المدير الفني على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق لحثهم على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء لتسهل من مهمة الأهلى في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء القادم بإستاد القاهرة الدولي.

