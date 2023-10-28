نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية للاس بالماس في مواجهة ألميريا الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب فرانسيسكو جارسيا مدرب فريق لاس بالماس تشكيلته الرسمية، لمواجهة فريق ألميريا في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

تشكيلة لاس بالماس وألميريا

وجائت تشكيلة لاس بالماس كالتالي:

حراسة المرمي ألفارو فاليس.

خط الدفاع: أليكس سواريز، ساؤول كوكو، ميكا مارمول، سيرجي كاردونا.

وسط الملعب: منير الحدادي، خافيير مونيز، ماكسيمو بيروتي، كيريان رودريجو، مارفين.

هجوم الفريق مارك كاردونا.

اما المدرب جايزكا جاريتانو مدرب ألميريا دخل بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي فيرناندو مارتينز، دفاع الفريق أليخاندرو بوزو، سيزار مونتيس، تشومي، أليخاندرو سينتليتس، وسط الملعب أدريان امباربا، ادريسو محمد، ديون لوبي، لوكاس روبيرتون، هجوم الفريق لازارو، ليوناردو باتيستاو.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قناة "بي ان سبورت3"، حيث تعتبر الناقل الحصري الوحيد للدوري الإسباني.