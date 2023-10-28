رسميًا.. إيقاف تونالي لاعب نيوكاسل لمدة 10 أشهر بسبب المراهنات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيقاف لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي رسميًا وذلك بعد قضية المراهنات التي تورط فيها.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن إيقاف تونالي لمدة 10 أشهر، بسبب تورطه في المراهنة غير القانونية، إضافة لإلزامه لفترة 8 أشهر، بالخضوع لبرنامج للعلاج من إدمان المقامرة.

إيقاف تونالي لاعب نيوكاسل لمدة 10 أشهر

ونُشر بيانًا صباح اليوم عبر الحسابات الرسمية للفريق الإنجليزي وكتب خلاله: “أعلن نيوكاسل يونايتد إيقاف لاعب خط الوسط ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 27 أكتوبر”.

وبهذا الإيقاف يُعتبر انتهاء موسم النجم الإيطالي رفقة نيوكاسل الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى عدم لحاقه بالمشاركة رفقة منتخب بلاده في يورو 2024، وبناء عليه سيكون تونالي متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

وأكد نيوكاسل في بيانه تلقيه تأكيدا بإيقاف تونالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أي مكان في العالم وفقا لعقوبة الاتحاد الإيطالي.

