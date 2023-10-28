مدرب صن داونز: هذا أفضل لاعب في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن استعدادات فريقه قبل لقاء الأهلى، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

مدرب صن داونز: مباراة الأهلي صعبة للغاية

ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد ماميلودي صن داونز أمام الأهلى فى تمام الساعة الثالثة عصر غد، الأحد، فى ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتحدث مدرب صن دوانز فى المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام وممتعة، فهي تضم فريقين جيدين، الأهلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولقد شاهدت مباراتهم فى ذهاب ربع النهائي أمام سيمبا والتى انتهت بالتعادل 2-2".

وتابع: "بالطبع لدى الأهلى فتى مميز أحبه كثيرا وهو بيرسي تاو، أنا متحمس لرؤيته، ستكون مباراة مثيرة للغاية وسنبذل أقصى جهدنا لمحاولة الفوز".

واختتم: "بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، آمل أن يعودا قريبا وأصلى يوميا كي أستعيدهما فى المباراة".

ويذكر أن الأهلي حجز مقعدًا في نصف نهائي البطولة، وذلك بعد تخطي سيمبا التنزاني بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة في ربع النهائي.

بينما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، فيما انتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.