نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الأهلي.. ضربة جديدة تقلق صن داونز بطلها كايزر تشيفز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته الأخيرة لخوض المواجهة الصعبة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، صاحب الأرض والجمهور، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب بريتوريا.

- كايزر تشيفيز يفاوض مدرب صن داونز

ونشرت صحيفة وفقًا لصحيفة “the south African” الجنوب إفريقية، أن مسؤولو كايزر تشيفز، يضعون المدرب العام لفريق صن داونز، مانكوبا منجيثي، على دائرة المفاوضات لتولي مهمة القيادة الفنية لكايزر تشيفيز، في الفترة القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن جاء هذا القرار، بعد النتائج الغير مرضية التي يحققها المدرب الحالي، كيفين جونسون، واقترابه من الرحيل في الأيام القادمة.

ويعد تحرك كايزر تشيفيز في الوقت الحالي باتجاه مدرب صن داونز، قد يسبب تشتيت تركيز كبير للفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي البطولة، والتي يحلم أبناء جوهانسبرج، بحصد لقب نسختها الأولى.

