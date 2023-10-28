نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعدم الجاهزية.. بروزوفيتش خارج حسابات النصر فى لقاء الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج مارسيلو بروزوفيتش من حسابات لويس كاسترو مدرب النصر في مواجهة الفيحاء، التي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، لعدم جاهزيته، وذلك ضمن الجولة 11من منافسات الدوري السعودي.

بروزوفيتش خارج حسابات النصر فى لقاء الفيحاء

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بروزوفيتش خرج من حسابات كاسترو في مباراة الفيحاء، وأنه سيغيب، لعدم جاهزيته.



وعلى الجانب الأخر قرر كاسترو مدرب النصر السعودي، الدفع بالثلاثي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو في هجوم فريقه ضد الفيحاء، وعلى مقعد البدلاء عبد الرحمن غريب.



ويتواجد فريق النصر السعودي في المركز الرابع برصيد 22نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.