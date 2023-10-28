مهاجم إشبيلية يوجه رسالة شديدة اللهجة للدوري الإنجليزي والإسباني بسبب عدم دعمهم لفلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - قام فريدريك عمر كانوتيه، مهاجم إشبيلية ومنتخب مالي السابق، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للدوري الإنجليزي والإسباني بسبب موقفهما من القضية الفلسطينية.

مهاجم إشبيلية يوجه رسالة شديدة اللهجة للدوري الإنجليزي



وكتب كانوتيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متى سيعتقد الدوري الإنجليزي والإسباني اللذين أمثلهما كسفير أنه من المناسب إظهار دعمهما لفلسطين وغزة مثلما حدث مع أوكرانيا؟".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعم فيها كانوتيه فلسطين، إلا أنه قام بالاحتفال بأحد أهدافه مع فريق إشبيلية، عن طريق الكشف قميص مكتوب عليه فلسطين.

وكان كانوتيه قد دعم فلسطين من وقت بداية الحرب على شعب غزة متخذًا موقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن ذلك من خلال حسابه الرسمي بهذه الكلمات:



:"الأجيال القادم سوف تتعلم عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وحلفاؤها ضد الفلسطينيين".

"أكاذيب وتستر من وسائل الإعلام الكبرى والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاة، الخزي والعار عليهم، فلسطين حرة".

