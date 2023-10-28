نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لويس كومبانيس".. برشلونة لا يعرف الخسارة على ملعبه بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لخوض اختبار هو الأهم في الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام نظيره ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عصر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر ببطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

برشلونة ضد ريال مدريد.. موعد الكلاسيكو والقنوات الناقلة

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الأسبوع رقم 11 بالدوري الإسباني مع حلول الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع قمة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو من خلال الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني بي إن سبورتس، وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويحل برشلونة ثالثا بفارق نقطة واحدة عن الملكي.

ملعب لويس كومباني "وش السعد" على تشافي

في الموسم الحالي، خاض نادي برشلونة على ملعبه "لويس كومبانيس الأولمبي"، 5 مباريات شهدت تحقيق الانتصار، وهو ما يعني أن الفريق لا يخسر على ملعبه هذا الموسم حتى الآن.

برشلونة بدأ مبارياته في الموسم الحالي بالدوري الإسباني أمام قادش وتفوق بهدفين دون رد، ثم تفوق على ريال بيتيس في الجولة الخامسة بخمسة أهداف دون رد، وفي المحطة السادسة تغلب على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تفوق برشلونة على ملعبه استمر، وذلك عندما استقبل نظيره إشبيلية ف قمة الجولة الثامنة وتغلب عليه بهدف دون رد، وفي المرحلة العاشرة تغلب على أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

