نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي فريق برشلونة، مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 28 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر - كارفاخال.

في خط الوسط: توني كروس - تشواميني - فالفيردي.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويحتل الميرنجي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق البرسا في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني



ويمكن متابعة المباراة النارية المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق الجزائري "حفيظ دراجي".