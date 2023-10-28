أنشيلوتي يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لا يمانع من رحيل نجم الفريق الملكي.

أنشيلوتي يعطي الضوء الأخضر لرحيل دياز

ووفقًا للتقارير الصادرة من إسبانيا، فأن أنشيلوتي أعلن موافقته على رحيل براهيم دياز لاعب الفريق الملكي، في ظل عدم تقديمه مستويات مميزة منذ أن جاء من ميلان الإيطالي.

ولم يقدم دياز مستويات جيدة رفقة ريال مدريد منذ انتهاء اعارته مع ميلان، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع وبتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

