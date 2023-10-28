نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتهاء الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبرينتفورد بالتعادل السلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبرينتفورد، دون أهداف ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث الشوط

شهد الشوط هجمات متبادلة من الطرفين لكن دون تغيير في نتيجة المباراة، حيث كان لتشيلسي نسبة الإستحواذ الأكبر لكن برينتفورد كان يعمل على المباغتات في المرتدات.

تشكيلة تشيلسي الرسمية

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: كوكوريا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو - نوني مادويكي - كونور جالاجير.

خط الهجوم: جاكسون - بالمر - رحيم سترلينج.

يتم نقل المباراة عبر قناة "بي ان سبورت1”، حيث تعتبر الناقل الوحيد الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.