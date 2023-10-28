نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد دارمشتات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ مواجهة سهلة عندما يلاقي نظيره دارمشتات، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.



توقيت مباراة بايرن ميونيخ ضد دارمشتات اليوم في الدوري الألماني



ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره دارمشتات، اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-24.



وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.



موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الألماني



يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن المتصدر ونقطة عن شتوتجارت صاحب الوصافة.



بينما يتواجد فريق دارمشتات في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وهزم في 5 مبارايات.



القنوات الناقلة لمباراة بارين ميونيخ ضد دارمشتات اليوم في الدوري الألماني



تُنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات البوندسليجا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا، لذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر قناة bein sports HD 5.

تردد قناة بين سبورت 5

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

