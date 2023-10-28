نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة من مجلس إدارة النادى الإسماعيلي.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدة قرارات رسمية خلال اجتماع مجلس الإدارة لشهر أكتوبر الجاري، والذي كان يترأسه المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس ادارة النادي الإسماعيلي.

قرارات جديدة من مجلس إدارة النادى الإسماعيلي

وجائت قرارات مجلس الدراويش خلال اجتماع المجلس الخاص بشهر أكتوبر كالتالي:

- تجديد عقد اللاعب عمر الساعى وعقد اللاعب إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.

كما تم تحرير عقود لعدد من لاعبى قطاع الناشئين حسن صابر واللاعب عبد الله حسن واللاعب أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.

ووافق مجلس إدارة النادى على تعديل عقد اللاعب بشار أشرف لينتهى بموسم 2025 – 2026.

وجاءت كل هذه القرارات الخاصة بعقود اللاعبين بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة قطاع الكرة برئاسة الكابتن على أبو جريشة.

– الموافقة على اللائحة المالية والتنظيمية للفريق الأول لكرة القدم والتى تم إعدادها بمعرفة إدارة قطاع الكرة والجهاز الفنى للفريق الأول.

– إحالة شكوى المدرب حمزة الجمل المدير الفنى السابق لفريق الكرة والتى وردت للنادى من اتحاد الكرة بشأن طلب صرف مستحقاته عن فترة عمله خلال عمل اللجنة المؤقتة بالموسم الماضى ( راتب 3 أشهر + 500 ألف جنيه مكافأة استمرار الفريق بالدورى ) وخلال فترة عمله مع مجلس الإدارة السابق بالموسم قبل الماضى ( 200 ألف جنيه ) إلى أمين صندوق النادى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لدراسة ومراجعة بنود العقد الموقع مع المدرب لبيان مدى التزام الطرفين بها وإعداد بيان وعرضه على مجلس الإدارة.

– اعتماد تشكيل قطاع الأكاديميات المقدم من الكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين.

– اعتماد عقود لاعبى تنس الطاولة رجال وسيدات طبقا لمذكرة قطاع الأنشطة الرياضية فى هذا الشأن.

– اعتمد المجلس عدة قرارات أخرى لتنظيم العمل الإدارى والمالى بالنادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس الدراويش خلال الفترة الحالية لفرض حالة من الاستقرار الإداري والمالي بالقلعة الصفراء، بعد أن ظل النادي الإسماعيلي يعاني لسنوات عديدة من سوء التنظيم وعدم قدرته على فرض الاستقرار داخل جدرانه بسبب كثرة الأزمات وعدم قدرة المجالس السابقة على إيجاد حلول سليمة لفرض الاستقرار داخل النادي.

ويستعد فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ل أرضية ملعب السلام بالقاهرة.