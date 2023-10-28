نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ اليوم السبت 28-10-2023 أمام درامشتات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم السبت أمام درامشتات في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الالماني.



ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره دارمشتات، اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-24.



توقيت مباراة بايرن ميونيخ ضد دارمشتات اليوم في الدوري الألماني



وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.



موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الألماني



يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن المتصدر ونقطة عن شتوتجارت صاحب الوصافة.



بينما يتواجد فريق دارمشتات في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وهزم في 5 مبارايات.



تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة دارمشتات اليوم في الدوري الألماني



من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيز ــ كيم ــ دي ليخت ــ مزراوي.

خط الوسط:لايمر ــ كيميش، كومان ـــ جمال موسيالا – ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين.



القنوات الناقلة لمباراة بارين ميونيخ ضد دارمشتات اليوم في الدوري الألماني



تُنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات البوندسليجا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا، لذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر قناة bein sports HD 5.



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