نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.



موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الكالتشيو



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الكالتشيو، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل اليوفي.



ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي



يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي



ويمكن متابعة مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.

