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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بنظيره فريق هيلاس فيرونا، مساء اليوم على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023-2024.



ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.



موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الكالتشيو، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا



ويمكن متابعة أحداث مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدورى الإيطالي، عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية، وهما:-

قناة AD Sport 1 HD

التردد: 11013، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.

