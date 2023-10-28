نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 28/10/2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق الكرة العالمية من معرفة ماهو جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم السبت

وجاء جدول مباريات اليوم السبت على النحو التالى:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد الجونة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

زد إف سي ضد سموحة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أبها ضد الشباب، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الفيحاء ضد النصر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الوحدة ضد الاتفاق، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تشيلسي ضد برينتفورد، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "V Sport Premium HD".

بورنموث ضد بيرنلي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD Croatia".

آرسنال ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتٌذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ألميريا ضد لاس بالماس، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد ريال مدريد، في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ريال مايوركا ضد خيتافي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

قاديش ضد إشبيلية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساسولو ضد بولونيا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ليتشي ضد تورينو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بايرن ميونخ ضد دارمشتات، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هايدنهايم، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Sky Sport Bundesliga 3 HD".

فيردر بريمن ضد يونيون برلين، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

أوجسبورج ضد فولفسبورج، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

شتوتجارت ضد هوفنهايم، في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لاييزبج ضد كولن، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستاد ريمس ضد لوريان، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لانس ضد نانت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".