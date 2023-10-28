عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد، مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 28 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: رونالد أراخو - كريستنسن - إينيجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جافي - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: كانسيلو - جواو فيليكس - فيران توريس.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة النارية المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق الجزائري "حفيظ دراجي".



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويحتل الميرنجي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق البرسا في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

