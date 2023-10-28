نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية لشتوتجارت في مواجهة هوفنهام في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب سيباستيان هونيز مدرب فريق شتوتجارت تشكيلته الرسمية، لمواجهة فريق هوفنهايم في إطار الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تشكيلة شتوتجارت وهوفنهايم



وجائت تشكيلة شتوتجارت كالتالي:

حراسة المرمي أليكساندر نوبل.

خط الدفاع: باسكال ستينزل، والديمار أنتون، أنتوني رورو، هيروكي إيتو.

وسط الملعب: أتاكان كارازو، أنجيلو ستيلر، إنزو ميلوت.

هجوم الفريق سيلاس وامانجيتوكا، دينيز أونديف، كريس فيهريش.



اما المدرب بيليجرينو ماترازو مدرب هوفنهايم دخل بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي أوليفر بومان، دفاع الفريق كيفين أكبوجوما، بروكس، كيفين فوجت، روبيرت سكوف، وسط الملعب جريشا بروميل، جريليتش، توم بيشوف، هجوم الفريق بافيل كاديرابيك، فيجورست، ماكسيمليان بيير.

توقيت المباراة

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر قناة "بي ان سبورت6”، حيث تعتبر الناقل الوحيد الحصري للدوري الألماني في الشرق الأوسط.