نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونيخ أمام دار مشتات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيخوض مباراة دار مشتات اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني لنسخة 2024/2023، والذي يستحوذ على أنظار الملايين من عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية حول العالم.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دار مشتات في الدوري الألماني

وقرر البافاري تحت قيادة توخيل التسلح بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

موعد مباراة بايرن ميونيخ ودار مشتات

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ودار مشتات

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين عدة قنوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports hd 3.

في ألمانيا: Sky Bundesliga 1HD

في المملكة المتحدة: BT Sport 1

في الولايات المتحدة الأمريكية: ESPN+

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يدخل محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، فيما يحتل دارمشتات المركز الثاني عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.