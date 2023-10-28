الرياضة

كولر: مواجهة الغد ستكون مختلفة وتعلمت من المباراة الماضية

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أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"سعيد بوجودي هنا في جنوب إفريقيا للمرة الثانية، تعلمت من المباراة الماضية التي خضناها أمام صن دوانز".

كولر: مواجهة الغد ستكون مختلفة وتعلمت من المباراة الماضية

وأضاف:"تعلمت من المباراة الماضية ولكن مواجهة الغد ستكون مختلفة، فريق صن داونز قوي للغاية ومواجهة الغد ستكون صعبة".

وزاد:"البطولة تضم أقوى فرق في القارة ونعلم صعوبة مباراة الغد".

وتابع:"جئنا إلى هنا لأننا أبطال ونحن النادي الأهلي أكبر ناد في القارة وهدفنا التأهل، ونسعى لتحقيق الفوز في المباراتين والصعود للنهائي".

وأشار:"الهدف داخل النادي الأهلي هو الفوز بالبطولات وسنعمل على تحقيق ذلك".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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