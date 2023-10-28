نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخ برشلونة للملكي.. تشافي يفاجئ أنشيلوتي بورقة "العقرب" قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على تشكيل البارسا المنتظر أمام غريمه التقليدي، نادي برشلونة، في كلاسيكو الأرض الناري والذي ينطلق في الساعات القليلة القادمة.

وتنطلق مواجهة الريال والبارسا، في تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024.

- برشلونة يهدد مخطط أنشيلوتي

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن محللي فريق ريال مدريد، جهزوا تقريرا شاملا عن برشلونة، لإخبار أنشيلوتي بنقاط القوة والضعف قبل خوض الكلاسيكو المرتقب.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن جاءت النتيجة صادمة للمدرب البرازيلي، بعد أن تفاجئ بمستوى نجم البارسا، فيرمين لوبيز، في المباريات الأخيرة، حيث بدى اللاعب بها وكأنه العقل المدبر لوسط البلوجرانا.

وأشارت ماركا، أن بسبب ارتفاع معدل المساهمات الناجحة للوبيز في المباريات الأخيرة، أصبح اللاعب يشكل التاثير الأقوى في خط الهجوم، رغم تواجد فيليكس وفيران توريس، مما قد يربك حسابات لاعبي الريال داخل المستطيل الأخضر.