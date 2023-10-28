نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النصر.. تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي على منصه آكس عن قائمة حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم في الجولة 11 من الدوري.

حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يقام اليوم 3 مواجهات تجمع بين فريق أبها والشباب في السادسة مساءً على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، بينما يواجه الفيحاء فريق النصر السعودي في تمام السادسة مساءً على استاد الملك فهد بالرياض، وأخيرًا يواجه فريق الوحدة نظيرة الاتفاق في تمام التاسعة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكم الساحة محمد الهويش، والحكمان خلف الشمري وياسر السلطان مساعدين له، وعبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا أما حكام الفيديو فكان ماجد الشمراني وبليغ آل رمضان حكامًا للفيديو بإدارة مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الحادية عشر.

وجاء لإدارة مباراة الفيحاء ضد النصر تحكيمًا أجنبيًا بإدارة اليوناني اناستاسيوس سيديروبولس حكمًا للساحة ويساعده كلا من بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، وحكمًا رابعًا تركي هشلان وعلى تقنيه الفار انخيلوس ليفانخيلو ويساعده إبراهيم الدخيل.

وكلف الاتحاد السعودي طاقم تحكيم سعودي خالص لإدارة مباراة الوحدة والاتفاق معينًا خالد الطريس حكمًا للساحة ويساعده عمر الجمل وهشام الرفاعي وحكمًا رابعًا مشعل الشهري، وعلى تقنيه الفيديو عبدالله الخريوش ويساعده سامح العرفج.