نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة شيفيلد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق شيلفيد مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وتقام أحداث مباراة أرسنال وشيلفيد مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة شيلفيد

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، كيفوير، زينتشينكو.

خط الوسط: سميث رو، رايس، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتينيلي.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد شيليفد

وستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2

