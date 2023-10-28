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أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم السبت الثنائي رونالدو وفيجو بزيارة نادي النصر السعودي، قبل مواجهة الفريق ضد نظيره الفيحاء، التي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة، وذلك ضمن الجولة 11من منافسات الدوري السعودي.

رونالدو وفيجو يزوران نادي النصر السعودي



ويتواجد فريق النصر السعودي في المركز الرابع برصيد 22نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.



وتنطلق مباراة النصر والفيحاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

وتذاع مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC1 HD.

