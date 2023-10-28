نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. حسني سلطان حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف فيتور بيريرا تعيين الحكم حسني سلطان حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا ومعه محمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو.

طلائع الجيش يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريباته مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وخسر طلائع الجيش من نظيره المصري بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

