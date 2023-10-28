نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسقط على أرضه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق برينتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الحادية والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة تشيلسي وبرينتفورد

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل ولاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

وصوب نوني مادويكي كرة قوية في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة تمكن إيثان بيونك من تسجيل هدف برينتفورد الأول في شباك تشيلسي عن طريق تمريرة حاسمة من بريان مبيومبو.

وفي الدقيقة الخامسة والتسعين سجل مبيومبو الهدف الثاني لصالح فريق برينتفورد ليحقق الأخير فوز مثير على ستاد ستامفورد بريدج.

حاول أصحاب الأرض إدراك هدف التعادل فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لكن دون جدوى لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة الثالثة عشر في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الثانية عشر محتلًا المركز الحادي عشر من البريميرليج.