نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد اليوم السبت 28/10/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد اليوم السبت 28/10/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة تشيلسي وبرينتفورد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد من تحقيق فوز مثير أمام نظيره فريق تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد

تمكن إيثان بيونك من تسجيل هدف برينتفورد الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من بريان مبيومبو.

وفي الدقيقة الخامسة والتسعين سجل مبيومبو الهدف الثاني لصالح فريق برينتفورد ليحقق الأخير فوز مثير على ستاد ستامفورد بريدج.