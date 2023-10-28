نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن قائمة القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي قائمة القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة:-

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.



قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي: Hot Bird.

التردد: 10834.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة AZ Tv

القمر الصناعي: AzerSpace 416°E.

التردد، 11169.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.



قناة TRT SPOR HD

القمر الصناعي: Afghansat 1

التردد: 11054.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 30000.



قناة 3 Sport

القمر الصناعي: Afghansat 1.

التردد: 11293.

الأستقطاب: عمودي.

التردد: 11293.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Polsat Sport

القمر الصناعي:Hot Bird

التردد:11158

الأستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Sport 1 Czechia

القمر الصناعي: THor 2/3

التردد: 11804

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 28000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Sport 1 Czechia

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 12207

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة Canal + Sport 1 Afrique

القمر الصناعي: N S S 7

التردد: 12530

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6