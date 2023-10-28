10 قنوات تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم.. ثبتها الآن بالمجان

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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي كرة القدم العالمية إلى إسبانيا بعد قليل وذلك لمتابعة مباراة الكلاسيكو الإسباني بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد اليوم السبت.

وتقام المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك سوف تقام على ملعب مونتجويك الأولمبي.

10 قنوات تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

ونكشف لكم تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني:-

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.



قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي: Hot Bird.

التردد: 10834.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة AZ Tv

القمر الصناعي: AzerSpace 416°E.

التردد، 11169.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.



قناة TRT SPOR HD

القمر الصناعي: Afghansat 1

التردد: 11054.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 30000.



قناة 3 Sport

القمر الصناعي: Afghansat 1.

التردد: 11293.

الأستقطاب: عمودي.

التردد: 11293.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Polsat Sport

القمر الصناعي:Hot Bird

التردد:11158

الأستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Sport 1 Czechia

القمر الصناعي: THor 2/3

التردد: 11804

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 28000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



قناة Sport 1 Czechia

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 12207

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة Canal + Sport 1 Afrique

القمر الصناعي: N S S 7

التردد: 12530

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6