نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد الكثير من محبي كرة القدم العالمية معرفة معلق مباراة الكلاسيكو الإسباني بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وغريمه التقليدي نادي ريال مدريد في المباراة التي سوف تجمع بينهما بعد قليل.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

ويحتضن ملعب مونتجويك الأولمبي قمة مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بين فريق برشلونة وريال مدريد عند تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد في قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وسوف يقوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي بمهمة التعليق على مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN sports H 1.