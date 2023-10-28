نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، ضيفًا على حساب نظيره نادي لانس، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب بوليرت ديليليس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.



توقيت مباراة نانت ضد لانس



وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نانت ضد لانس، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بوليرت ديليليس.



ويسعى فريق نانت لمواصلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق مونبلييه، بثنائية نظيفة، بينما تعادل لانس سلبيا مع مضيفه فريق لوهافر.



موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي



يحتل نانت، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد لانس في المركز الخامس عشر، برصيد 9 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي



تنقل قناة beIN Sports HD1 مباراة نانت أمام نظيره لانس في الدوري الفرنسي.

