نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2023-2024، والذي يشهد على العديد من المنافسات القوية خلال الفترة الأخيرة.



جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق موناكو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

1 - نيس 22

2 - موناكو 20

3 - باريس 18

4 - ليل 15

5 - بريست 15

6 - ستاد ريمس 14

7 - نانت 14

8 - مارسيليا 12

9 - رين 11

10 - تولوز 11

11 - لو هافر 10

12 - لوريان 10

13 - ستراسبورغ 10

14 - لينس 9

15 - مونبلييه 8

16 - ميتز 8

17 - كليرمون 5

18 - ليون 3.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



لانس ضد نانت - التاسعة مساءً - قناة بي إن سبورتس إتش دي 4



ستاد ريمس ضد لوريان - الخامسة مساءً - قناة بي إن سبورتس إتش دي 4

