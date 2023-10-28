نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو: سعيد لمواجهة صن داونز من جديد ولكن سنحقق الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، عن المباراة المرتقبة أمام نادي صن داونز غدًا في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

تصريحات بيرسي تاو

وقال بيرسي تاو في تصريحات صحفية قبل المباراة: "سعيد بوجودي هنا وكنت ألعب مع فريق صن داونز من قبل ولكن الفريق حاليًا مختلف تمامًا".



وأضاف: "تركيزي هو تحقيق نتيجة إيجابية عكس ما حدث في مباراة الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الأمور هذه المرة مختلفة تمامًا عن المباراة السابقة أمام صن داونز حاليًا نخوض المباراة ونحن حاصلين على جميع البطولات وأيضًا المباراة السابقة كانت في دور المجموعات حاليًا نلعب في الأدوار الاقصائية وبالتالي الدوافع والأهداف حاليًا مختلفة".