لاعب ريال بيتيس يُعلن تضامنه مع فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني هيكتور بيليرين، لاعب نادي ريال بيتيس، تضامنه ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني.

بيليرين يعلن تضامنه مع فلسطين

ونشر بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة للافتة مكتوب عليها: "فلسطين يجب أن تكون حرة".

وكان نادي ريال بيتيس قد أعلن تعاقده مع الإسباني هيكتور بيليرين مورونو، في صفقة انتقال حُر قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولم يكن لاعب ريال بيتيس الأول في دعم القضية الفلسطينية، بل رافقه العديد من نجوم كرة القدم، الذين استنكروا فعل الإحتلال الصهيوني في شعب غزة.