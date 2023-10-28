جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصـور تنظم مسابقات فـي تنس الطاولة والشطرنج

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصـور ممثلة باللجنة الرياضية بمركز شؤون الطلبة مسابقات في تنس الطاولة والشطرنج لطلبة الجامعة وذلك بهدف اكتشاف وتطوير المواهب، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسؤولية وتنمية قيمة البذل والعطاء.

حيث بدأت المسابقات ببطولة الشطرنج للطالبات واسفرت النتائج عن فوز الطالبة فلك المقاحمية بالمركز الاول وجاءت الطالبة ريم المعمرية في المركز الثاني والطالبة شريفة الرواحية في المركز الثالث وقامت الأستاذة سليمة بنت صالح العلوية مساعدة رئيس مركز شؤون الطلبة بالندب بتكريم الفائزات في المسابقة وتسليم كأس البطولة.

وفي مسابقة تنس الطاولة للطلاب والموظفين جاءت النتائج بفوز الأستاذ أحمد عثمان بالمركز الأول وجاء الطالب أحمد بن مجيد البلوشي في المركز الثاني والطالب عبدالعزيز بن سامي البلوشي في المركز الثالث وقام محمد بن حمد العريمي المشرف الرياضي بالندب بمركز شؤون الطلبة بتكريم الفائزين وتسليم كأس البطولة.

وتعتبر هذه البطولة فرصة لاكتشاف المواهب، ومحاولة تنميتها في المشاركات الرياضية سواء أكانت الداخلية أو الخارجية، حيث يهدف النشاط الرياضي في الجامعة إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية بين الطلبة، وتوطيد العلاقات الطيبة بين الطلبة والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية بإشراكهم في أنشطة رياضية موحدة.

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