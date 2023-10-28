منتخب الكاراتيه يشارك فـي بطولة العالم الـ 26 للكبار بالمجر

شارك متنخبنا الوطني للكاراتيه في بطولة العالم للكاراتيه التي تقام منافساتها في العاصمة المجرية بودابست في نسختها الـ 26 بمشاركة 1051لاعبا ولاعبة يمثلون 103 دول. ضمت البعثة سعادة سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه، ومدرب المنتخب الوطني علي بن سعيد الشبيبي، والحكم الدولي هلال بن محمد العبدلي، واللاعبين: سعيد بن علي الشبيبي، وإدريس بن علي البطراني . شهدت فعاليات اليوم الأول للبطولة مشاركة المتنافسين في الكاتا فردي للرجال والإناث ثم منافسات الكوميتيه رجال فوق وزن 84 كجم وتحت وزن 84 كجم، ثم منافسات الكوميتيه للإناث فوق وزن 68 كجم ثم تحت وزن 68 كجم . وفي اليوم الثاني من منافسات البطولة لعب اللاعب العماني سعيد بن علي الشبيبي تحت وزن 67 كجم مباراته الأولى ضد اللاعب الياباني ناكانو سوچيرو والتي انتهت لصالح اللاعب الياباني بنتيجة 4 – 1، ثم لعب اللاعب العماني إدريس بن علي البطراني مباراته الأولى ضد اللاعب الصيني شي ليلي والتي انتهت بنتيجة 5 – 2 لصالح اللاعب الصيني . وفي اليوم الثالث من فعاليات بطولة العالم أقيمت منافسات الأدوار الأولى للفرق الجماعية في الكاتا والكوميتيه للرجال والإناث ثم منافسات الكاتا لفئة البارا كاراتيه. ثم أكملت منافسات الفرق للكوميتيه للرجال والإناث في اليوم الرابع ، وبعدها أقيم حفل الإفتتاح الرسمي لبطولة العالم للكاراتيه للكبار في الفترة المسائية بحضور رئيس الإتحاد الدولي للكاراتيه ونائبيه وبحضور رؤساء الإتحادات الوطنية المشاركة وجمع غفير من اللاعبين واللاعبات والجمهور . وفي اليوم قبل الأخير أقيمت منافسات الميداليات البرونزية في الكاتا والكوميتيه وبعض المباريات النهائية لبعض الأوزان، ثم أكملت المباريات النهائية في اليوم الأخير تبعه تتويج الفائزين من الرجال والإناث الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ثم حفل الختام . ومن جهة أخرى عقد الإتحاد الدولي للكاراتيه في الفترة : دورة للحكام في الكاتا والكوميتيه تلتها اختبارات الترقي في التحكيم حيث اجتاز الحكم الدولي هشام بني طُرف دورة التحكيم في الكوميتيه ليترقى إلى قاضي A ، و عقد اجتماعاً آخر هاماً (الكونجرس) على هامش بطولة العالم للكاراتيه التي جرت فعالياتها في الفترة حضرهُ سعادة سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه بمشاركة 100 إتحاد وطني، ناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها آخر المستجدات بشأن بطولة العالم في بودابست، وتقارير لجان الإتحاد الدولي، والإصدارات المستقبلية لبطولة العالم والروزنامة الرياضية لعام 2024 كما تم استعراض نظام التأهل الجديد لبطولة العالم المقبلة للأفراد والفرق.