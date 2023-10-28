8 مباريات فـي انطلاق بطولة مدائن لخماسيات كرة القدم

تنطلق اليوم الأحد بطولة مدائن لخماسيات كرة القدم داخل الصالات والتي يحتضنها المركز الطلابي بكلِّية الشرق الأوسط، حيث تنطلق البطولة في نسختها الأولى بمشاركة 17 فريقًا موزَّعين على 4 مجموعات، وقد أجريت مراسم القرعة برعاية المهندس جعفر محمد العجمي، مدير عام واحة المعرفة مسقط. وأوقعت القرعة فريق مدائن وفريق إنفولاين وفريق بنك عُمان العربي وفريق المستقبل لصناعة الأنابيب وفريق ترايستار للشحن والخدمات اللوجستية، فيما ضمَّت المجموعة الثانية فريق العُمانية للألياف البصرية وفريق شركة مياه الواحة (أ) وفريق عُمان داتا بارك وفريق إف تي إس، فيما أوقعت القرعة كلًّا من: فريق كلِّية الشرق الأوسط وفريق العُمانية للنطاق العريض وفريق شركة مياه الواحة (ب) وفريق أكاديمية الابتكار الصناعي في المجموعة الرابعة، بينما ضمَّت المجموعة الخامسة كلًّا من: فريق أواصر عُمان وفريق عنصر للتكنولوجيا.

وفريق آيديميا وفريق شنايدر للكهرباء. وتقام البطولة بنظام المجموعات يتأهل الأول والثاني من كلِّ مجموعة إلى الدَّوْر الثاني ، حيث تقام مباريات خروج المغلوب لبلوغ المباراة النهائية من بطولة مدائن الأولى.

وستقام اليوم أولى مباريات البطولة، حيث يجمع اللقاء الأول فريق مدائن مع فريق البنك عُمان العربي، وفي المباراة الثاني يلتقي فريق ترايستار لخدمات الشحن واللوجستيات بفريق المستقبل لصناعة الأنابيب، وتجمع المباراة الثالثة فريق العُمانية للألياف البصرية وفريق مياه واحة عُمان (أ)، وتجمع المباراة الرابعة فريق إف تي إس بفريق عُمان داتا بارك، فيما تقام المباراة الخامسة بين فريق النطاق العريض و فريق أكاديمية الابتكار الصناعي، وتقام المباراة السادسة بين صاحب الأرض والجمهور فريق كلِّية الشرق الأوسط وفريق مياه واحة عُمان (ب) وستجمع المباراة السابعة فريق عنصر للتكنولوجيا وفريق أواصر، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء فريق آيديميا وفريق شنايدر للكهرباء.