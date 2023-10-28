اتحاد اليد يعين المعمري مساعدا لمدرب مركز إعداد الرياضيين بنادي صحم

أكمل الاتحاد العماني لكرة اليد سلسلة تعاقداته مع المدربين الوطنيين ومساعديهم لقيادة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد في المرحلة الأولى للمشروع التى تشمل 8 مراكز؛ حيث وقع الاتحاد مع المدرب الوطني مانع بن علي المعمري ليكون مساعدا لمدرب مركز نادي صحم وقد وقع العقد معه نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد وبهذا التعاقد يكمل الاتحاد كافة التعاقدات مع المدربين ومساعديهم حيث يعد مشروع مراكز إعداد الرياضيين من أهم المشاريع التي يحرص عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تطوير كرة اليد العمانية، حيث تحرص الأجهزة الفنية للمراكز على انتقاء أفضل العناصر من الطلبة وفق المعايير الجسمية والبدنية المناسبة لإعداد لاعبي كرة اليد من خلال توظيف الخبرات التي اكتسبوها في حلقة العمل الأولى التي نفذها الاتحاد العماني لكرة اليد في شهر سبتمبر الماضي. الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مشروع مراكز إعداد الرياضيين في المرحلة الأولى في 8 أندية وهي نادي عمان والسيب والشباب ونزوى وعبري وينقل وصحم ومجيس، وسيتولى مهمة الإشراف على تدريبات المراكز طاقم فني وإداري تم اختيارهم بعناية ووقع الاتحاد معهم عقودا لتدريب المراكز وهم: المدرب سلمان بن صالح البلوشي والمساعد سامي بن مسعود العامري (السيب)، والمدرب علي بن حسن المعولي والمساعد رشيد بن حسن المعولي (الشباب)، والمدرب أحمد بن عبدالله الجساسي والمساعد المنتصر بن سليم البلوشي (عبري)، والمدرب عبدالله بن حمدان البلوشي والمساعد يوسف بن علي الجابري ( مجيس)، والمدرب أحمد بن سالم أمبوسعيدي والمساعد وائل خليفة المنذري (نزوى)، والمدرب حسام أحمد محمد والمساعد عبدالله خميس العلوي (ينقل)، والمدرب جمعة بن عبدالله البداعي (صحم) والمساعد المدرب مانع بن علي المعمري ، والمدرب عمرو طه ممدوح والمساعد بدر بن خميس التمتمي (نادي عمان).

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