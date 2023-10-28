فـي ختام الدور الأول لدوري تمكين متابعة ـ يحيى المعمري:

تصوير – مراد البلوشي:

اعتلى الخابورة صدارة المجموعة الثانية لدوري تمكين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على السلام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أحداثها على ملعب الخابورة مساء أمس الأول لحساب الجولة الخامسة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الثانية، أحرز الخابورة هدفه الأول عن طريق الظهير الأيسر عزان البلوشي عندما استغل كرة مررها له المحترف السنغالي محمد ديالو أودعها عزان بكل ثقة في شباك شوقي المعولي حارس السلام في الدقيقة 25 ، وأكمل السنغالي ديالو تألقه في المباراة عندما سجل الهدف الثاني للفهود في الدقية 63 من كرة عرضية أرسلها له قائد الفريق إشهاد عبيد ، وبهذا الفوز رفع الخابورة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن السلام صاحب المركز الثاني ومسقط في المركز الثالث برصيد 10 نقاط .. السلام حاول كثيرا العودة للمباراة وكانت له عدة محاولات عبر التغييرات التي أجراها مدربه سيف الدرمكي عندما أدخل ثامر الزعابي ومازن الكعبي وأحمد المعمري وحشر الدرمكي لكن الخابورة أحكم السيطرة وأغلق كل الخطوط وتمكن من إنهاء المباراة لصالحه .. أدار اللقاء الحكم علي الحارثي وساعده للخطوط هشام العويني واسحاق الصبحي وتركي الصالحي حكما رابعا وعلي الحوسني مقيما للحكام وحمدان الشندودي مراقبا للمباراة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخابورة يتصدر المجموعة الثانية بفوزه على السلام بهدفين دون مقابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.