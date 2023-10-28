نادي عبري يتوج ببطولة فرق الأشبال لكرة الطاولة

توج نادي عبري (أ) بطلاً لمنافسات بطولة فرق الأشبال لكرة الطاولة لعام 2023 بعدما نجح الفريق في تخطي نظيره نادي عبري (ب) في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 والتي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي، وحل في المركز الثالث نادي صحم (ب) اثر تغلبه على نادي ينقل بنتيجة 3-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانطلقت منافسات مرحلة الاياب وكذلك المرحلة النهائية للمسابقة يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى يومين واختتمت مساء أمس الأول الجمعة، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة، حيث شهدت البطولة مشاركة عدة فرق يمثلون أندية عبري- صحم – نخل – قريات- الاتفاق- ينقل – السيب.

وقد شهدت مرحلة الاياب تنافسا مثيرا بين كافة الفرق المشاركة بالبطولة، حيث سعت كافة الأندية والفرق الى الظفر بالمراكز الأولى وتأكيد جدارتها بالفوز بألقاب البطولة، ووفقاً للوائح الفنية للبطولة، فقد تأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة الى الأدوار النهائية، ففي دور المربع الذهبي تمكن نادي عبري (ب) من التغلب على نادي ينقل بنتيجة 3-0 فيما أقصى نادي عبري (أ) نظيره نادي صحم (أ) بنتيجة 3-2، وفي اللقاء الختامي تمكن نادي عبري (أ) من تحقيق الانتصار على نادي عبري (ب) بنتيجة 3-1.

وكان نادي عبري بفريقيه (أ و ب) قد تصدرا مرحلة الذهاب ضمن منافسات بطولة فرق الأشبال لكرة الطاولة لعام 2023م، والتي أقيمت في شهر أغسطس الماضي، وأتى صدارة نادي عبري (ب) للمجموعة الأولى بعد أن تمكن من جمع ثماني نقاط من أربع انتصارات متتالية على حساب أندية: صحم (أ) بنتيجة 3-0، وعلى قريات (3-1)، وعلى الاتفاق (ب) بنتيجة 3-0، وعلى نادي نخل (أ) بنتيجة 3-0، وجاء بالمركز الثاني نادي صحم (أ) برصيد سبع نقاط، حيث فاز على أندية قريات والاتفاق ونخل وخسارة من عبري، وحل بالمركز الثالث نادي قريات برصيد ست نقاط فيما جاء نادي الاتفاق (ب) بالمركز الرابع برصيد خمس نقاط.

وتصدر نادي عبري (أ) المجموعة الثانية وحصل على 10 نقاط كاملة من خمسة انتصارات متتالية، حيث تغلب على أندية السيب والاتفاق (أ) وينقل و نخل (ب) وصحم (ب)، فيما جاء نادي ينقل بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط ونادي صحم (ب) بالمركز الثالث برصيد ثمان نقاط ونادي الاتفاق (أ) بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط ونادي السيب بالمركز الخامس برصيد ستة نقاط، ونادي نخل (ب) بالمركز السادس برصيد خمس نقاط. وأشرف على ادارة بطولة فردي العموم عدد من حكام الدرجة الأولى والحكام الدوليين، وكان مدير البطولة الحكمة الدولية مريم العلوية بينما تولى مسعود بن زايد الشقصي ومحمد بن حميد الجساسي مهام الاشراف العام للبطولة.

وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة الأشبال لكرة الطاولة خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش نهائيات بطولة العموم للفرق.

وفي أواخر الشهر المنصرم، توج نادي صحم (أ) بطلاً لمنافسات بطولة فرق البراعم لكرة الطاولة لعام 2023 بعدما نجح الفريق في تخطي نظيره نادي عبري (أ) في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، وحل في المركز الثالث نادي عبري (ب) اثر تغلبه على نادي صلالة بنتيجة 3-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.