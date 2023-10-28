اليوم ختام دورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية

صلالة والسويق فـي المباراة النهائية

تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية والتي تقام للمرة الأولى هذا العام وسط مشاركة 7 أندية تنافسوا على 4 ألعاب رياضية؛ هي الريشة الطائرة وكرة الطاولة وكرة السلة وكرة اليد، حيث يلتقي في المباراة النهائية لكرة اليد اليوم صلالة والسويق وذلك في الساعة 11 صباحا بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، على أن تسبقها مباراة أخرى يلتقي فيها مصيرة وصحم بالصالة ذاتها، في الجانب الآخر شهدت مباريات دوري السلة اثارة بين الأندية السبعة المشاركة، حيث قسمت الأندية إلى مجموعتين الأولى ضمت أندية السويق وصلالة ونخل وصحم، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية المضيبي ومصيرة والكامل والوافي، وبعد ختام دور المجموعات استطاعت نادي مصيرة بأن يتأهل للدور النصف النهائي كأول المجموعة بعد أن حقق العلامة الكاملة والفوز في مباراتي دور المجموعات، فيما حل الكامل والوافي في المجموعة بعد خسارته أمام مصيرة في مباراة تحديد المتصدر بنتيجة 48 17 ، كما استطاع صلالة بأن يحسم صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على السويق بنتيجة 79 /‏ 17 ليتأهل الفريقان إلى نصف النهائي من المنافسات.

أما في منافسات اليد واصل نادي صلالة تصدره للترتيب العام بعدما حقق الفوز في جميع المباريات في انتظار مباراته النهائية أمام السويق الذي سيكون الفوز فيها تحقيق اللقب أو حتى التعادل يحقق له لقب الدوري وخاصة في ظل أن صلالة حقق الفوز على مصيرة بنتيجة 17 /‏ 14 ، وتعادل مصيرة مع السويق بنتيجة 18 /‏ 18 وهما الناديان المرشحان للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات اليد، مما يجعل صلالة في راحة أكثر ويمتلك فرصتين لتحقيق اللقب، في حين سيكون على مصيرة الفوز على صحم في مباراته اليوم أولا ومن ثم انتظار نتيجة المباراة النهائية لمعرفة المركز الذي سيحققه .ِ

الجدير بالذكر بأنه يشارك في هذه الدَّوْرة 202 لاعبة من خلال سبعة أندية من مختلف محافظات سلطنة عمان وهي نادي صلالة ونادي السويق ونادي الكامل والوافي ونادي مصيرة ونادي صحم ونادي المضيبي ونادي نخل، كما تدار مُعْظم الدَّوْريات والمسابقات بطواقم نسائية في التنظيم والتحكيم، من خلال تشكيل فرق عمل بالتعاون مع إدارات الثقافة والرياضة والشباب في المحافظات والاتحادات الرياضية، كما تهدف إقامة دَوْرة الألعاب الرياضية للمرأة العُمانية 2023م في نسختها الأولى إلى زيادة قاعدة ممارسات الرياضة على مستوى محافظات سلطنة عمان، ايجاد فرق رياضية نسائية في الأندية في مختلف الألعاب الرياضية.